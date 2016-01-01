Школьники посадили сад,длина которого 40м, а ширина на 10м меньше. чему равна площад?? этого сада? изгородью какой длинынадо обнестиэтот сад

Математика

Школьники посадили сад,длина которого 40м, а ширина на 10м меньше. чему равна площад?? этого сада? изгородью какой длинынадо обнестиэтот сад

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