Описание дыхательной систему рептилий
Биология
Описание дыхательной систему рептилий
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Гость:
Пресмыкающиеся дышат только лёгкими. дыхательные пути состоят из гортани трахеи и бронхов идущих в лёгкие. благодаря сокращению межреберных мышц грудной клетки воздух проникает в лёгкие и выходит из них
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