Леса¹,загорелись². Заранее спасибо.
Русский язык
Леса¹,загорелись². Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
леса- (л`еса) ле-сал-(л`)-согл, мягк.непарн,зв.е-(е)-гл, безудар с-(с)-согл,тв.парн,глух.а -(а)- гл,удар.4б,4звза-приставка,гор-корень,е-суффикс,л-суффикс,и-окончание,сь-суффикс
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