20 баллов какие уроки даёт нам жизнь( кратко 3-4 предложения) 20 балллов

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Каким образом Жизнь может влиять на поведение человека? Очень простым — она либо помогает, либо мешает на пути к его целям и устремлениям.Первый вариант — это путь силы, борьбы, преодоления трудностей Второй вариант — это путь спокойного и уверенного достижения своей цели