20 баллов какие уроки даёт нам жизнь( кратко 3-4 предложения) 20 балллов
Литература
20 баллов какие уроки даёт нам жизнь( кратко 3-4 предложения) 20 балллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каким образом Жизнь может влиять на поведение человека? Очень простым — она либо помогает, либо мешает на пути к его целям и устремлениям.Первый вариант — это путь силы, борьбы, преодоления трудностей Второй вариант — это путь спокойного и уверенного достижения своей цели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Клиент взял в банке кредит 120000 под 10% годовых( сложный процент)через сколько лет он выплатит сумму в двое большую ,чем размер кредита
Русский язык