Разбор слова по составу имечко
Русский язык
Разбор слова по составу имечко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О -окончание, имечко- основание, им- корень , ечк-суффикс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автома??ины со скоростями 60 километров час и 8 километров час Какое расст...
Русский язык
Найди существительные которые нельзя представить в форме множественного числа. гнездо, директор, поляна. грусть, кинотеатор.