Срочно помогите!!! Тоника, доминанта и субдоминанта в ми-бемоль мажор. Очень надо!

Музыка
Срочно помогите!!! Тоника, доминанта и субдоминанта в ми-бемоль мажор. Очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоническое трезвучие - ми бемоль, соль, си бемоль. Тоника - ми бемоль. Субдоминантовое трезвучие - ля бемоль, до, ми бемоль. Субдоминанта - ля бемоль. Доминантовое трезвучие - си бемоль, ре, фа. Доминанта - си бемоль.
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