Срочно помогите!!! Тоника, доминанта и субдоминанта в ми-бемоль мажор. Очень надо!

Музыка

Срочно помогите!!! Тоника, доминанта и субдоминанта в ми-бемоль мажор. Очень надо!

Автор: Гость