ширина стороны прямоугольника равна 12 дециметров а длина в 4 раза больше Чему равен периметр прямоугольника
Математика
ширина стороны прямоугольника равна 12 дециметров а длина в 4 раза больше Чему равен периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12*4)*2+12*2=96+24=120 см-периметр прямоугольника
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