ширина стороны прямоугольника равна 12 дециметров а длина в 4 раза больше Чему равен периметр прямоугольника

Математика

ширина стороны прямоугольника равна 12 дециметров а длина в 4 раза больше Чему равен периметр прямоугольника

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