У Республіці Аксенбург кожен місяць має 40 днів. Кожен день, число якого ділиться н?? 6 або є простим, вважається святом. Скільки разів на місяць між двома святами є рівно один робочий день? А:1 Б:2 В:3 Г:4 Д:5

Математика

У Республіці Аксенбург кожен місяць має 40 днів. Кожен день, число якого ділиться н?? 6 або є простим, вважається святом. Скільки разів на місяць між двома святами є рівно один робочий день? А:1 Б:2 В:3 Г:4 Д:5

Автор: Гость