У Республіці Аксенбург кожен місяць має 40 днів. Кожен день, число якого ділиться н?? 6 або є простим, вважається святом. Скільки разів на місяць між двома святами є рівно один робочий день? А:1 Б:2 В:3 Г:4 Д:5
Математика
У Республіці Аксенбург кожен місяць має 40 днів. Кожен день, число якого ділиться н?? 6 або є простим, вважається святом. Скільки разів на місяць між двома святами є рівно один робочий день? А:1 Б:2 В:3 Г:4 Д:5
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5 метод подставления
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