Поэт ХlХ В основоположник русского реализмав

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Поэт ХlХ В основоположник русского реализмав
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А.С. Пушкин - основоположник русского реализма.
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