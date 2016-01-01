Основным свойством русской народной музыки является

Музыка
Основным свойством русской народной музыки является
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Гость:
Русская народная музыка — традиционная музыка русского народа, очень значимая часть фольклора. Многие виды дошедших до конца XX — начала XXI века песен имеют языческие корни, иногда с влиянием христианской обрядовости.
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