Основным свойством русской народной музыки является
Музыка
Основным свойством русской народной музыки является
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская народная музыка — традиционная музыка русского народа, очень значимая часть фольклора. Многие виды дошедших до конца XX — начала XXI века песен имеют языческие корни, иногда с влиянием христианской обрядовости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Школьники посадили сад,длина которого 40м, а ширина на 10м меньше. чему равна площад?? этого сада? изгородью какой длинынадо обнестиэтот сад
Математика
Английский язык