Што такое дзеепрыметникавы зварот? Як ён выглядаецца у вусным мауленни и на письм??
Беларуская мова
Што такое дзеепрыметникавы зварот? Як ён выглядаецца у вусным мауленни и на письм??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зварот - адасоблены інтанацыйна і граматычна самастойны кампанент прапановы або складанага сінтаксічнага цэлага, службовец для абазначэння асобы або прадмета, які з'яўляецца адрасатам прамовы
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