Рассчитайте объем кислорода, необходимого для реакции с 5 л оксида азота (II), и объем образовавшегося оксида азота (IV).

Химия
Рассчитайте объем кислорода, необходимого для реакции с 5 л оксида азота (II), и объем образовавшегося оксида азота (IV).
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5L       xL      yL 2NO + O2 = 2NO2 2mol   1mol  2mol x=5·1/2=2.5L (O2) y=5·2/2=5L (NO2)
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