Рассчитайте объем кислорода, необходимого для реакции с 5 л оксида азота (II), и объем образовавшегося оксида азота (IV).

Химия

Рассчитайте объем кислорода, необходимого для реакции с 5 л оксида азота (II), и объем образовавшегося оксида азота (IV).

Автор: Гость