Составь все возможные равенства из чисел b,c,n ,объясни способы проверки примеров н?? сложение и вычитание
Математика
Составь все возможные равенства из чисел b,c,n ,объясни способы проверки примеров н?? сложение и вычитание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)b+c=n 2)n-c=b 3)n-b=c
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