Спиши вставляя пропущенные буквы Определи способ образования выделенных слов
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Спиши вставляя пропущенные буквы Определи способ образования выделенных слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветка закачалась, с неё посыпался снег. Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Сима посмотрел на небо, сощурился, словно отвык от света, замигал. Кешка подпрыгивал от восторга. Походили, поболтали, посидели, помолчали, оглянулись - утра нет. Вдруг в хлеву что-то завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском. Все слова образованы приставочным способом.
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