Спиши вставляя пропущенные буквы Определи способ образования выделенных слов

Русский язык
Спиши вставляя пропущенные буквы Определи способ образования выделенных слов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветка закачалась, с неё посыпался снег. Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Сима посмотрел на небо, сощурился, словно отвык от света, замигал. Кешка подпрыгивал от восторга. Походили, поболтали, посидели, помолчали, оглянулись - утра нет. Вдруг в хлеву что-то завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском. Все слова образованы приставочным способом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь все возможные равенства из чисел b,c,n ,объясни способы проверки примеров н?? сложение и вычитание
Ответить
Алгебра
Разложите многочлен x^4−2x^3+x^2−1 на множители
Ответить
Биология
Докажите, что центральная нервная система регулирует рефлекторные действия.( С помощью примера прикосновения карандашом ресниц или брови глаза) •...
Ответить
Английский язык
Нада составит 20 предложени на слова Can
Ответить
Русский язык
Розобрать предложения по частям речи и членам предложения выписать слова сочинения. в зоопарке у кетки с обезьянами всегда много людей.
Ответить