Спиши вставляя пропущенные буквы Определи способ образования выделенных слов

Гость: Гость:

Ветка закачалась, с неё посыпался снег. Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Сима посмотрел на небо, сощурился, словно отвык от света, замигал. Кешка подпрыгивал от восторга. Походили, поболтали, посидели, помолчали, оглянулись - утра нет. Вдруг в хлеву что-то завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском. Все слова образованы приставочным способом.