Срочно!!! Напишите пожалуйста доклад подробно про Арабов 6 века.

История
Срочно!!! Напишите пожалуйста доклад подробно про Арабов 6 века.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ара́бы (араб. عرب‎‎) — группа народов[10][11][12] семитской этноязыковой группы, населяющих государства Ближнего Востока и Северной Африки. Арабы говорят на арабском языке и используют арабское письмо. Численность арабов составляет около 430-450 млн человек. Более 90 % арабов исповедуют ислам, часть — христианство. Предками арабов являются древние народы и племена Ближнего Востока и Северной Африки. История арабов тесно связана с историей семитоязычных народов вообще. Согласно месопотамским историческим свидетельствам арабы начали отделяться от других семитских народов не ранее I тыс. лет до н. э. В то время арабы южной Аравии уже создали процветающие города и царства (Саба и др.), а северные регионы Аравийского полуострова были населены главным образом кочевниками-бедуинами. С 1-го тыс. до н. э. по 1-го тыс. н. э. на территории проживания северных арабов существовали такие государства, как Пальмира (Тадмор), Набатея, Лихьян, Гассан и Лахм[13]. Связь северных и южных арабов проходила торговыми путями через западную Аравию (Хиджаз). Жители этого региона говорили на арабском языке и считали своё происхождение восходящим либо к сыну пророка Ибрахима — Исмаилу либо к внуку пророка Нуха — Ноктану. В мекканском храме, Каабе, впервые построенном, предположительно, Ибрахимом, арабы-язычники совершали служение идолам[14].
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