Сигнальный прожектор маяка в ночное время передает кораблям сообщения в виде кор??тких и длинных вспышек (то есть N=2). Сколько информации содержится в одном сигнале прожектора?

Информатика

Сигнальный прожектор маяка в ночное время передает кораблям сообщения в виде кор??тких и длинных вспышек (то есть N=2). Сколько информации содержится в одном сигнале прожектора?

Автор: Гость