Сигнальный прожектор маяка в ночное время передает кораблям сообщения в виде кор??тких и длинных вспышек (то есть N=2). Сколько информации содержится в одном сигнале прожектора?

Информатика
Сигнальный прожектор маяка в ночное время передает кораблям сообщения в виде кор??тких и длинных вспышек (то есть N=2). Сколько информации содержится в одном сигнале прожектора?
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Гость:
1 log _{2}2 = 1 [/tex]
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