15 примеров на диление до 1000 без остатка и также 15 на умножение за лучший ответ даю благодарвственость

Математика
15 примеров на диление до 1000 без остатка и также 15 на умножение за лучший ответ даю благодарвственость
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Деление: 1. 48:8=6 2. 608:32=19 3. 464:8=58 4. 520:20=26 5.729:27= 27 6. 684:2=342 7. 963:3 =321 8. 360:8=45 9. 495:5=99 10.168:7=24 11.28:4=7 12.234:9=26 13.840:40=21 14. 273:7=39 15.621:23=27 Умножение: 1.22*59=1298 2.35*98=4201750 3.41*50=2050 4.52*3=156 5.300*5=1500 6.36*23=828 7.75*2=150 8.28*62=1736 9.78*5=390 10.92*4=368 11.384*2=768 12.12*89=1068 13.29*23=667 14.14*15=210 15.87*53=4611
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