Помогите пожалуйста, срочно. На завтра надо)

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Помогите пожалуйста, срочно. На завтра надо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 She will live 2 It takes me 3 were ready 4 has 5 come ,rings 6 goes
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