Яку будову мае клитина?
Биология
Яку будову мае клитина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В будову клітини входять: лізосоми рібосоми мітохондріі комплекс Гольджи центріоль ендоплазматична сітка шерухувата ядро ядерна мембрана ядришко хроматин вакуоль ендоплазматична сітка гладка цитоплазматична мембрана цитоплазма піноцитозна бульбашка
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