Полный синтаксический разбор сложносочиненных предложений. —————————————————————————————————————— 1) В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре вся степь усеялась м...

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Полный синтаксический разбор сложносочиненных предложений. —————————————————————————————————————— 1) В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре вся степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками.

Автор: Гость