Полный синтаксический разбор сложносочиненных предложений. —————————————————————————————————————— 1) В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре вся степь усеялась м...

Русский язык
Полный синтаксический разбор сложносочиненных предложений. —————————————————————————————————————— 1) В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре вся степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы че все тупые штоли аааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какие существуют цепи углеродных атомов привести пример
Ответить
История
Какие общие черты характерны для европейских государств в межвоенный период ?
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста Срочно надо!!!!!
Ответить
Биология
Индивидуальное развитие организмов кратко
Ответить
Математика
ДАЮ 20 БАЛЛОВ. НАДО СРОЧНО РЕШИТЬ,зарание спасибо.Цифры 4-х значного числа которое делится на 5 записали обратном порядке и получили 2-ое четырехзн...
Ответить