Полный синтаксический разбор сложносочиненных предложений. —————————————————————————————————————— 1) В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре вся степь усеялась м...
Русский язык
Полный синтаксический разбор сложносочиненных предложений. —————————————————————————————————————— 1) В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре вся степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы че все тупые штоли аааа
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