Написать на английском языке правила совместного проживания в одной комнате

Английский язык
Написать на английском языке правила совместного проживания в одной комнате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 you cannot use other people's things2 you can't bring guests without permission from neighbor 3 not to distract from homework
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