Разновидности рыб на украинском языке

Биология
Разновидности рыб на украинском языке
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Білий амур Белый амур Білизна, шеришпер, жерех, водик, боінг, балінд Жерех Бистрянка, плотиця, сухоребриця, летяк, білявка Быстрянка - В'юн В'язь, язь, в'яз, в'язука, язуха Язь Верховодка, уклейка, верховодиця, синяк, плотиця, ловганя, уклея
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