Sin2 альфа-? Если cos альфа=4/5 и Пlt;альфаlt;3П/2
Математика
Sin2 альфа-? Если cos альфа=4/5 и Пlt;альфаlt;3П/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для третей четверти круга => --------- основное тригонометрическое тождество ------------------------ по формуле синуса двойного угла ответ: -24/25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Гвоздь, три винта и два шурупа вместе весят 24грамма: два гвоздя, четыре шурупа и пя??ь винтов вместе весят 44грамма. Сколько весит винт?
Биология
Растительную клетку можно узнать по наличию в ней 1) ядра 2) плазматической мембраны 3) вакуолей 4) эндоплазматической сети