Sin2 альфа-? Если cos альфа=4/5 и Пlt;альфаlt;3П/2

Математика
Sin2 альфа-? Если cos альфа=4/5 и Пlt;альфаlt;3П/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для третей четверти круга => --------- основное тригонометрическое тождество ------------------------ по формуле синуса двойного угла ответ: -24/25
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