Синквейн про Остапа и Андрия

Литература
Синквейн про Остапа и Андрия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они родные братья.повесть Тарас бульба
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