Синоним слов адаптация,ажиотаж,визит,аномалия,импултс,имитация,хозлиция,презент?помогите пожалуйста
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Синоним слов адаптация,ажиотаж,визит,аномалия,импултс,имитация,хозлиция,презент?помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приспособление, шум, посещение, уклонение, толчок, моделирование, - , подарок
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