Помогите пжл)))Сделайте хотя б некоторые. Определите тему текста. Озаглавьте текст.На какие части делится текст?Назовите микротемы абзацев.Добавьте новую микротему.Какое заключение можно сделать по тексту?
Русский язык
Помогите пжл)))Сделайте хотя б некоторые. Определите тему текста. Озаглавьте текст.На какие части делится текст?Назовите микротемы абзацев.Добавьте новую микротему.Какое заключение можно сделать по тексту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название: Последняя песня Ариона, Спасение Ариона..Что-то вроде этого
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