Помогите пжл)))Сделайте хотя б некоторые. Определите тему текста. Озаглавьте текст.На какие части делится текст?Назовите микротемы абзацев.Добавьте новую микротему.Какое заключение можно сделать по тексту?

Русский язык

Помогите пжл)))Сделайте хотя б некоторые. Определите тему текста. Озаглавьте текст.На какие части делится текст?Назовите микротемы абзацев.Добавьте новую микротему.Какое заключение можно сделать по тексту?

Автор: Гость