Синонимы к слову конфигурация
География
Синонимы к слову конфигурация
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Расположение, внешний вид, форма.
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