Назовите орган дыхание у лягушек? Помогите пожалуйста
Биология
Назовите орган дыхание у лягушек? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушки дышут всей поверхностью тела
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