Здравствуйте. помогите пож. Какая книга была напечатана первой в Европе?
Литература
Здравствуйте. помогите пож. Какая книга была напечатана первой в Европе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это была первая Библия и создатель Иоанн Гутенберг. Если помог отметь как лучшее и поблагодари)
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