Сочинение на тему Васина дорога к правде повесть в дурном обществе КРОТКО И НЕ ПЕРЕСКАЗ

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В.Г. Короленко - "В дурном обществе" : Васина дорога к правде. Главный герой повести Вася чувствовал себя нелюбимым, невидимым для своего отца, как бы несуществующим. Васина мама умерла, когда мальчику было шесть лет, и его отец настолько погрузился в своё горе, что Вася остался один. Поскольку отец не общался с Васей, мальчик его абсолютно не знал, не знал, что за человек его отец, избегал встреч с ним и побаивался. Несправедливо сложившееся у окружающих мнение о том, что Вася бродяга и хулиган, способствовало этому отдалению родных людей друг от друга. В повести мы видим, как через высказанное Тыбурцием и поддержанное другими представителями дурного общества мнение об отце Васи, что он справедливый, честный, добрый и исключительный человек, Вася открывает для себя собственного отца, и сам открывается перед ним. Благодаря знакомству и дружбе с Валеком и Марусей Вася понимает, что люди, принадлежащие дурному обществу, не обязательно дурные, и что приглядевшись к их жизни, их можно понять и простить. Сам Вася честный, прямолинейный мальчик, который не станет врать и заискивать, поняв, что его друг Валек вынужден воровать, ужасается этому открытию, но не осуждает друга. Огромный печальный контраст между его румяной и крепенькой сестрой Соней, и болезненной дикой Марусей, и печальная смерть Маруси - тоже шаги Васи по дороге к правде жизни. Отношение и невероятное доверие маленькой сестры Сони, которая согласилась не только отдать свою любимую куклу, но и разыгрывать безразличие по поводу пропажи дорогой памятной игрушки ради Васи - тоже правда любовных отношений с сестрой, такая же правда, которую Вася наблюдал в заботе и любви друг к другу Валека и Маруси. Но самая на мой взгляд большая правда, открывшаяся Васе, это существование дурного общества, где живут тяжелой, бездомной, холодной и голодной жизнью презираемые люди, которых Вася смог и понять, и полюбить, и простить.