Основные типы климата Западно Сибирской равнины

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Западно-Сибирская равнина является одной из величайших равнин мира. С севера на юг она протянулась на две с половиной тысячи километров, с запада на восток – чуть менее, чем на две тысячи. Ее естественными границами являются: на севере – моря Северного Ледовитого океана, на юге – Казахский мелкосопочник, на западе – Урал и на востоке – Енисей. Площадь равнины составляет немного менее трех миллионов квадратных километров. Здесь расположено много месторождений разнообразных полезных ископаемых. Но главными из них являются углеводороды. Западно-Сибирская равнина – крупнейший нефте- и газоносный регион Российской Федерации и один из крупнейших в мире.