Основные типы климата Западно Сибирской равнины
География
Основные типы климата Западно Сибирской равнины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западно-Сибирская равнина является одной из величайших равнин мира. С севера на юг она протянулась на две с половиной тысячи километров, с запада на восток – чуть менее, чем на две тысячи. Ее естественными границами являются: на севере – моря Северного Ледовитого океана, на юге – Казахский мелкосопочник, на западе – Урал и на востоке – Енисей. Площадь равнины составляет немного менее трех миллионов квадратных километров. Здесь расположено много месторождений разнообразных полезных ископаемых. Но главными из них являются углеводороды. Западно-Сибирская равнина – крупнейший нефте- и газоносный регион Российской Федерации и один из крупнейших в мире.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Срочно надо составить предложения из этих слов . к сожалению , заменить , помочь р??шить сложную задачу , домашние задание , с помощью , искать п...
Математика
Художник рисует цветных лисят: сначала рыжего, потом красного, потом желтого, потом коричневого, снова рыжего, красного, желтого, коричневого и так...
Окружающий мир