Художник рисует цветных лисят: сначала рыжего, потом красного, потом желтого, потом коричневого, снова рыжего, красного, желтого, коричневого и так далее. Какого цвета будет 2015-ый лисенок? коричневый желтый красный рыжий?

Математика

Художник рисует цветных лисят: сначала рыжего, потом красного, потом желтого, потом коричневого, снова рыжего, красного, желтого, коричневого и так далее. Какого цвета будет 2015-ый лисенок? коричневый желтый красный рыжий?

Автор: Гость