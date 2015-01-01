Художник рисует цветных лисят: сначала рыжего, потом красного, потом желтого, потом коричневого, снова рыжего, красного, желтого, коричневого и так далее. Какого цвета будет 2015-ый лисенок? коричневый желтый красный рыжий?
Математика
Художник рисует цветных лисят: сначала рыжего, потом красного, потом желтого, потом коричневого, снова рыжего, красного, желтого, коричневого и так далее. Какого цвета будет 2015-ый лисенок? коричневый желтый красный рыжий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желтый всего 4 цвета 2012 делятся на 4 это каричневый потом рыжый красный желтый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Из города в данный посёлок велосипидист ехал 1 час со скоростью 16км/ Обратно он ехал 4 часа скакой скоростью велосипидист ехал на обратном пути
Обществознание
1)Действительно ли важным событием стало создание денег? а) Да б) нет 2)Может ли с??временный человек прожить без денег? а) да б) нет О...