Разложить на множители 64х^2-9у^2

Алгебра
Разложить на множители 64х^2-9у^2
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Гость:
 ==================================================== Ответ на ваш вопрос:    64х²-9у² = (8x-3у)(8x+3у) ====================================================
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