Срочно надо составить предложения из этих слов . к сожалению , заменить , помочь р??шить сложную задачу , домашние задание , с помощью , искать полезную информацию , понятно объяснять , вести запись . СРОЧНО!!111! помогите

К сожалению, учитель заболел и урок отменяется. Этого учителя некем заменить Надо помочь ребятам сделать задания. Мы сможем помочь решить сложную задачу по математике. Это домашние задание нужно выполнить к понедельнику. С помощью калькулятора надо сосчитать результат. Вы можете искать полезную информацию в Интернете. Я буду понятно объяснять одноклассникам ход решения. Они станут вести запись моего выступления. Unfortunately, the teacher fell ill and the lesson is canceled. This teacher's nobody to duplicate We must help children to do the job. We can help solve a complex problem in mathematics. It is necessary to carry out homework for Monday. With the help of a calculator is necessary to calculate the result. You can search for useful information on the Internet. I will clear the course to explain to classmates solutions. They will keep a record of my speech. Unfortunately the teacher fell ill