Проверь и дополни свой ответ. слова которые называют людей и животных , отвечают н?? вопрос кто? слова которые называют вещи, растения , явления природы и еше многое , что мы видим,слышим,представляем , отвечают на вопрос что?

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Проверь и дополни свой ответ. слова которые называют людей и животных , отвечают н?? вопрос кто? слова которые называют вещи, растения , явления природы и еше многое , что мы видим,слышим,представляем , отвечают на вопрос что?
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Гость:
Да ты помоему сказала всё очень правильно и верно
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