Синономичные фразиологизмы к словам: далеко, сильно, хорошо, до конца

Русский язык
Синономичные фразиологизмы к словам: далеко, сильно, хорошо, до конца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Далеко, отдаленно, неблизко. Сильно, мощно, крепко. Хорошо, добротно, прекрасно. До конца, до последней капли, совсем, совершенно.
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