Синтаксический разбор Большой пароход вышел в море с грузом угля
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Синтаксический разбор Большой пароход вышел в море с грузом угля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
большой - определение - волнистой линией, выражено прил.; пароход - подлежащее - одной чертой, выражено сущ.; вышел - сказуемое - двумя чертами, выражено глаг.; в море - обстоятельство - пунктир с точкой, выражено сущ. с предлогом; с грузом - дополнение - пунктир, выражено сущ. спредлогом; угля - дополнение - пунктир, выражено сущ. Характеристика: Повеств., невоскл., прост., двусост., распр.
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