Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов Миндальные пирожные он запихал в рот целиком и глотал не жуя.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов Миндальные пирожные он запихал в рот целиком и глотал не жуя.

Автор: Гость