Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов Миндальные пирожные он запихал в рот целиком и глотал не жуя.

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Синтаксический разбор предложения ДАЮ 25 Баллов Миндальные пирожные он запихал в рот целиком и глотал не жуя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миндальные-прилаг пирожные -сущ
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