Синтаксический разбор предложения: ОН СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО РАБОТА ЕЩЁ НЕ ДОПИСАНА

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Синтаксический разбор предложения: ОН СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО РАБОТА ЕЩЁ НЕ ДОПИСАНА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он-подлежащее выраженное местоимением. Сказал-сказуемое выраженное глаголом. Что-дополнение.Его-дополнение выраженное существительным.Работа-подлежащее выраженное существительным.Ещё-дополнение.Не-частица.Дописана-сказуемое выраженное глаголом. Если что не правильно прости.
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