Синтаксический разбор предложения: ОН СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО РАБОТА ЕЩЁ НЕ ДОПИСАНА

Русский язык

Синтаксический разбор предложения: ОН СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО РАБОТА ЕЩЁ НЕ ДОПИСАНА

Автор: Гость