Синтаксический разбор предложения ветер с шумом налетает
Русский язык
Синтаксический разбор предложения ветер с шумом налетает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер - подлежащее выражено существительное, с - предлог, шумом - наречие, налетает - сказуемое выражено глаголом. ( Повествовательное, невосклицательное, простое, расспространенное.)
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