Синтаксический разбор словосочетания "работавший в течение недели". Какой вопрос к зависимому слову?

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Синтаксический разбор словосочетания "работавший в течение недели". Какой вопрос к зависимому слову?
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