Синтаксический разбор! срочно! певец пел берушюю за душу песню и она лилась широко и превольно.
Русский язык
Синтаксический разбор! срочно! певец пел берушюю за душу песню и она лилась широко и превольно.
Ответ(ы):
Гость:
Певец-подлежащие выражено существительным пел-сказуемое выражено глаголом перед союзом и поставь запятую она-подлежащие выражено местоимением лилась-сказуемое выражено глаголом широко,превольно-обстоятельства выражено наречиями песню-дополнение выражено существительным берушюю(фиг знает что)-дополнение выражено существительным за душу-дополнение выражено предлогом с существительным и-союз Повест.,невоскл.,слож.
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