Синтестический разбор предложения : ребята, помогите зимой нашим маленьким друзь??м сделайте для них кормушки! Не могу разобрать помогите

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Синтестический разбор предложения : ребята, помогите зимой нашим маленьким друзь??м сделайте для них кормушки! Не могу разобрать помогите

Автор: Гость