Синтестический разбор предложения : ребята, помогите зимой нашим маленьким друзь??м сделайте для них кормушки! Не могу разобрать помогите

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Синтестический разбор предложения : ребята, помогите зимой нашим маленьким друзь??м сделайте для них кормушки! Не могу разобрать помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее- РЕБЯТА Сказуемое- ПОМОГИТЕ, СДЕЛАЙТЕ Обстоятельство- ЗИМОЙ Обстоятельство- НАШИМ ДРУЗЬМ Определение- МАЛЕНЬКИМ Дополнение- КОРМУШКИ
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