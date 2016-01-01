Выпал первый снег.рассмотри картину первый снег.почему ходожник так назвал карти??у.

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Выпал первый снег.рассмотри картину первый снег.почему ходожник так назвал карти??у.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что на ней показан первый снег.Что это ну начало зимы или конец осени
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