Сколько времени падало тело , если за последние 2 секунды оно прошло 60м
Физика
Сколько времени падало тело , если за последние 2 секунды оно прошло 60м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость паления тела = 9,8 м/с,если рассуждать логически,то за две секунды оно пролетит 19,6м.Оно не могло пролететь 60 м
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