Бабушка Пелагея с гордостью рассказывает о своих внучках: каждая из них играет на каком-нибудь музыкальном инструменте и говорит на одном из иностранных языков. - На чём играет Маша? – спросила я. - На рояле. - А кто играет на ...

Математика

Бабушка Пелагея с гордостью рассказывает о своих внучках: каждая из них играет на каком-нибудь музыкальном инструменте и говорит на одном из иностранных языков. - На чём играет Маша? – спросила я. - На рояле. - А кто играет на скрипке? - Что-то не могу вспомнить, но, по-моему, та девочка, которая говорит по-французски, - ответила бабушка. Поговорив с бабушкой, я узнала, что Оля играет на виолончели, а Лена не говорит по-немецки. Маша не знает итальянского языка, а Оля не знает английский. Валя не знает французского, Лена не играет на арфе, а виолончелистка не говорит по-итальянски. Скажите, на каком инструменте играет Валя и в какой европейской стране ей не потребуется переводчик?

Автор: Гость