Перечислите условия промышленного переворота, имевшиеся в Англии в 18 веке. История.Срочно

Гость: Гость:

1) Завершившаяся агарная революция создала огромное количество свободных рабочих рук. 2) Сложился рынок сбыта товаров. В деревне богатые арендаторы нуждались в покупке инвентаря, удобрений. 3) В результате земельных спекуляций внутри страны у купцов появились огромные средства, необходимые для строительства фабрик с применением машин.