Перечислите условия промышленного переворота, имевшиеся в Англии в 18 веке. История.Срочно

История
Перечислите условия промышленного переворота, имевшиеся в Англии в 18 веке. История.Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Завершившаяся агарная революция создала огромное количество свободных рабочих рук. 2) Сложился рынок сбыта товаров. В деревне богатые арендаторы нуждались в покупке инвентаря, удобрений. 3) В результате земельных спекуляций внутри страны у купцов появились огромные средства, необходимые для строительства фабрик с применением машин.
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