Найдите значение выражения:1)6х^2-6xy-8x+8y при х=-4,у=2;2)а^2-ab-5a+5b при а=1/4,b=-1/2;3)b^2+bc+ab+ac при а=-1,b=-2,с-5,5;4)3ху-х^3y^3-6+2x^2y^2 при х=2/3,у=-3/4.
Алгебра
Найдите значение выражения:1)6х^2-6xy-8x+8y при х=-4,у=2;2)а^2-ab-5a+5b при а=1/4,b=-1/2;3)b^2+bc+ab+ac при а=-1,b=-2,с-5,5;4)3ху-х^3y^3-6+2x^2y^2 при х=2/3,у=-3/4.
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Напишите 4 заново, просто яне понимаю или сфоткайте
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