При какокаком условии можно примять закон всемирного тяготения ?
Физика
При какокаком условии можно примять закон всемирного тяготения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон всемирного тяготения Ньютона можно применять, если рассматриваемая система допускает описание в терминах классической механики. Т.е. при отсутствии очень больших масс и скоростей, близких к скорости света. В пределах Солнечной системы, например
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