Помогите пожалуйста!!! Нужно определить причины и последствия сохранения раздроб??енности в Германии. Письменно в форме плана.

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Помогите пожалуйста!!! Нужно определить причины и последствия сохранения раздроб??енности в Германии. Письменно в форме плана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Германия - крупные города больше торговали с другими странами. 1.Италия Крупные города разбогатели через выгоду с крестоносцами. 2.Мелкие и средние дворяне, которые в других странах поддерживали короля, в германии были слишком слабы, чтобы стать опорой центральной власти. 2.Наличие крупных городов. Борьба за власть богатых семей , борьба городов с сеньорами, появление комунов. 3.Упадок власти императоров в 15 веке , потеря боеспособности, неудачи в борьбе. 3.Италия стала добычей других, более сильных государств
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